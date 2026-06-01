Avellino rapinati in casa il parroco e una donna incinta

Un ladro incappucciato ha fatto irruzione in una casa ad Avellino, rapinando un parroco e una donna incinta. La donna si è trovata faccia a faccia con il sospettato nella camera da letto. Il parroco è stato minacciato durante la rapina, mentre il ladro si è impossessato di denaro e oggetti di valore. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare il responsabile. Nessuno è rimasto ferito.

Una giovane donna incinta, con una bambina di pochi anni, si è trovata faccia a faccia con il ladro in camera da letto: l’uomo, incappucciato e armato di una spranga di ferro, aveva già portato via denaro e oggetti di valore custoditi al primo piano dell’abitazione. Di fronte alle urla della donna si è poi dato alla fuga, lanciandosi dal balcone dell’abitazione nella campagna circostante. Il forte spavento ha reso necessario il ricorso a cure mediche e ad accertamenti per monitorare le sue condizioni e quelle del nascituro. Nelle stesse ore, un’altra banda di ladri ha fatto irruzione nell’abitazione del parroco, don Antonio Dente: anche lui se li è trovati di fronte dopo che avevano portato via alcuni oggetti preziosi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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