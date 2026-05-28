Avellino il PD detta legge nella giunta Pizza | quattro assessori e la presidenza del Consiglio

Notizia in breve

Il sindaco di Avellino ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale. Quattro assessori sono stati già scelti, insieme alla nomina del presidente del Consiglio comunale. La maggioranza di centrosinistra, guidata dal primo cittadino, sta definendo i nomi e le deleghe, mentre i dettagli della ripartizione delle cariche sono ancora in fase di definizione. La formazione della squadra amministrativa sta suscitando alcune tensioni tra i partiti di maggioranza.