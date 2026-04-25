Avellino Alaia PD | Pizza è il sindaco che serve ad Avellino

Nelle prime fasi della campagna elettorale ad Avellino, un rappresentante del partito di maggioranza ha commentato le dichiarazioni rilasciate ai media, invitando gli avversari a evitare interpretazioni fantasiose e ricostruzioni infondate. Ha aggiunto che il sindaco attuale si presenta come una figura vicina alle esigenze della città, sottolineando la volontà di mantenere un confronto basato sui fatti.