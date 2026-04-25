Avellino Alaia PD | Pizza è il sindaco che serve ad Avellino
Nelle prime fasi della campagna elettorale ad Avellino, un rappresentante del partito di maggioranza ha commentato le dichiarazioni rilasciate ai media, invitando gli avversari a evitare interpretazioni fantasiose e ricostruzioni infondate. Ha aggiunto che il sindaco attuale si presenta come una figura vicina alle esigenze della città, sottolineando la volontà di mantenere un confronto basato sui fatti.
Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Alla luce delle prime dichiarazioni diffuse dagli organi di stampa, mi permetto di consigliare ai nostri avversari di evitare di ricorrere a fantasiose ricostruzioni nel vano tentativo di buttarla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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