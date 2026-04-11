La Polizia Stradale di Messina ha annunciato una serie di controlli autovelox lungo le autostrade A18 e A20 in Sicilia. Gli interventi sono previsti dal 13 al 19 aprile 2026 e riguarderanno le principali arterie stradali della regione. Le operazioni sono state pianificate per monitorare la velocità dei veicoli e garantire il rispetto dei limiti previsti. Non sono state comunicate ulteriori dettagli sui punti di controllo specifici o sulle modalità di intervento.

La Polizia Stradale di Messina ha programmato una serie di interventi mirati per il controllo della velocità sulle arterie autostradali siciliane, con operazioni che inizieranno lunedì 13 aprile 2026 e proseguiranno fino a domenica 19 aprile 2026. Le attività si concentreranno sulle tratte A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, dove i dispositivi di rilevamento saranno impiegati in modo alternato tra i due sensi di marcia nelle giornate comprese tra il 14 e l’18 aprile, colpendo i segmenti stradali storicamente più soggetti a sinistri. Il calendario dei controlli e la gestione delle percorrenze autostradali. Il piano operativo stabilito dalle autorità prevede una rotazione strategica dei controlli durante la prossima settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz autovelox in Sicilia: piano di controlli sulle A18 e A20

Autovelox A18 e A20: calendario controlli 16-22 marzoLa Polizia Stradale di Messina ha reso pubblico un calendario dettagliato per l’attivazione degli autovelox sulle autostrade A18 e A20, con controlli...

Autostrade, la mappa degli autovelox della Polizia Stradale su A18 e A20Dal 30 marzo al 5 aprile 2026 pattugliamenti e dispositivi attivi sulle principali tratte autostradali, con focus su sicurezza, limiti e prevenzione...