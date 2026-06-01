Autovelox a Frosinone e nel Lazio | ecco dove sono posizionati dall' 1 al 7 giugno 2026

Dal 1 al 7 giugno 2026, la Polizia Stradale effettuerà controlli con autovelox su alcune strade principali del Lazio, inclusa la provincia di Frosinone. Durante questa settimana, i dispositivi di rilevamento della velocità saranno posizionati in diverse arterie regionali per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Le autorità hanno comunicato i punti di intervento senza specificare le località esatte.

Settimana di controlli sulle strade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026 le pattuglie saranno operative con dispositivi di rilevazione della velocità su alcune delle principali arterie regionali, comprese strade della provincia di Frosinone.Tra i tratti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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