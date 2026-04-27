Autovelox nel Lazio e a Frosinone controlli dal 27 aprile al 3 maggio 2026 | strade interessate e date

Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le forze di polizia effettueranno controlli sulla velocità su diverse strade del Lazio, inclusa la provincia di Frosinone. Durante questo periodo saranno posizionati autovelox in alcune delle principali arterie regionali per monitorare il rispetto dei limiti di velocità. Le operazioni interesseranno varie vie, con pattuglie mobili e dispositivi di rilevamento installati lungo i percorsi principali.

Settimana di controlli sulle strade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Da lunedì 27 aprile 2026 a domenica 3 maggio 2026 le pattuglie saranno operative con dispositivi di rilevazione della velocità su alcune delle principali arterie regionali, comprese strade della provincia di Frosinone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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