Autovelox controlli a Frosinone e nel Lazio | ecco le strade osservate speciali

Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le forze di polizia nel Lazio effettueranno controlli sulle strade con autovelox e dispositivi di rilevamento della velocità. Le operazioni coinvolgeranno diverse arterie principali della regione, inclusa la provincia di Frosinone, dove sono stati pianificati controlli specifici. Le pattuglie saranno presenti su alcune delle strade più trafficate per verificare il rispetto dei limiti di velocità e garantire la sicurezza stradale.

Settimana di controlli sulle strade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Da lunedì 27 aprile 2026 a domenica 3 maggio 2026 le pattuglie saranno operative con dispositivi di rilevazione della velocità su alcune delle principali arterie regionali, comprese strade della provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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