Da oggi sono attivi i rimborsi dei pedaggi autostradali per i viaggi soggetti a blocchi del traffico o ritardi causati da lavori in corso. I cittadini possono richiedere il rimborso se hanno subito un ritardo superiore a 30 minuti rispetto all’orario previsto. La richiesta va presentata tramite il sito delle concessionarie autostradali, allegando documentazione che attesti il ritardo e il pagamento del pedaggio. La procedura è valida per i viaggi effettuati dall’1 gennaio in poi.

Le domande possono essere presentate direttamente ai gestori della rete, attraverso form e pagine sui loro siti. L'entità si calcola in base a percorrenza e ritardo È entrato ufficialmente in vigore il rimborso dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri. Il rimborso, legato alla lunghezza del viaggio e all’entità dei ritardi causati dai disservizi, potrà essere chiesto direttamente ai gestori della rete, che in queste ore, come segnalato dal Codacons, hanno pubblicato sui propri siti pagine e form per presentare le domande, mentre – segnala l’associazione dei consumatori – non risulterebbe ancora attivata la app unica per tutti i gestori della rete. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Autostrade, scattano i rimborsi per i traffico e cantieri: quando spettano e come fare per chiederli

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