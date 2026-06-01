Autostrade scattano i rimborsi per i traffico e cantieri | quando spettano e come fare per chiederli

Da secoloditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi sono attivi i rimborsi dei pedaggi autostradali per i viaggi soggetti a blocchi del traffico o ritardi causati da lavori in corso. I cittadini possono richiedere il rimborso se hanno subito un ritardo superiore a 30 minuti rispetto all’orario previsto. La richiesta va presentata tramite il sito delle concessionarie autostradali, allegando documentazione che attesti il ritardo e il pagamento del pedaggio. La procedura è valida per i viaggi effettuati dall’1 gennaio in poi.

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Le domande possono essere presentate direttamente ai gestori della rete, attraverso form e pagine sui loro siti. L'entità si calcola in base a percorrenza e ritardo È entrato ufficialmente in vigore il rimborso dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri. Il rimborso, legato alla lunghezza del viaggio e all’entità dei ritardi causati dai disservizi, potrà essere chiesto direttamente ai gestori della rete, che in queste ore, come segnalato dal Codacons, hanno pubblicato sui propri siti pagine e form per presentare le domande, mentre – segnala l’associazione dei consumatori – non risulterebbe ancora attivata la app unica per tutti i gestori della rete. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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