Dal primo giugno entreranno in vigore i rimborsi per gli automobilisti coinvolti in blocchi del traffico o in ritardi causati da cantieri autostradali. La misura riguarda chi si trova a dover affrontare disagi durante i viaggi e prevede un sistema di indennizzi automatici. La gestione di queste richieste sarà affidata alle compagnie di assicurazione, che si occuperanno di valutare le istanze e di procedere ai rimborsi. La normativa mira a compensare i disservizi causati dai lavori in corso sulle arterie autostradali.

Blocchi del traffico o ritardi per cantieri in autostrada? Dal 1 giugno scattano i rimborsi per gli automobilisti. La misura (delibera 2112025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti) introduce per la prima volta un principio rivoluzionario: il pedaggio non sarà più dovuto integralmente se il servizio offerto non garantirà standard minimi di fluidità della circolazione. Ma se da un lato il nuovo meccanismo introduce finalmente una forma di tutela economica per gli utenti, dall’altro resta il timore che il costo finale possa comunque ricadere, almeno in parte, sugli stessi automobilisti. Quando scatta il rimborso del pedaggio autostradale. Vengono distinte due tipologie di disservizio: i blocchi della circolazione e i ritardi provocati dai cantieri. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Autostrade, dal 1 giugno scattano i rimborsi per traffico e cantieri: come funzionano e chi pagherà davvero

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