Autostrada A19 chiuso il tratto tra Gerbini Sferro e Catenanuova | ecco quando e il percorso alternativo

Giovedì 4 giugno, la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania sarà chiusa tra Gerbini Sferro e Catenanuova per circa dieci ore. La chiusura è prevista durante la giornata e si rendono disponibili percorsi alternativi per gli automobilisti. La chiusura interessa un tratto specifico dell’autostrada, senza altre indicazioni di interventi straordinari o altri provvedimenti in atto. I dettagli sul percorso alternativo sono stati comunicati alle autorità competenti.

Giovedì 4 giugno la carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19 Palermo-Catania resterà chiusa per dieci ore. Lo stop, programmato dalle 9 alle 19, riguarda il tratto compreso tra lo svincolo di Gerbini Sferro, al km 172,600, e lo svincolo di Catenanuova, al km 156,800. La chiusura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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