Poco prima delle 8 di questa mattina, un incidente si è verificato sull'autostrada A1 tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola, in direzione Bologna. A causa dell'evento, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso, causando disagi alla circolazione lungo quel tratto. Le autorità stanno gestendo la situazione e non sono ancora stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui feriti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna. Chi viaggia verso Bologna può percorrere la A1 Panoramica. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola. Tratto chiuso verso Bologna

Autostrada A1: tratto allacciamento Panoramica chiuso per una notteContestualmente, saranno chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa Reggello. Tratto chiusoFIRENZE – Incidente nel tratto fiorentino dell’autostrada A1 oggi, 14 febbraio 2026.

Autostrada, tra Caianello e Capua: incidente tra mezzo pesante e cisterna che esplode. Crateri e

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Riaperti intorno a mezzogiorno, sull'autostrada A14, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Il vicepremier Salvini incontra i sindaci - facebook.com facebook

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