Nella notte, la tratta dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud è stata chiusa al traffico. È stata invece annullata la chiusura prevista tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. La chiusura ha interessato specificamente il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud, mentre la porzione tra Firenze Sud e Firenze Scandicci è rimasta aperta come programmato. Nessun altro dettaglio sul motivo o sulla durata è stato comunicato.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto. per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud; Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso stanotte

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