Autostrada A1 chiusi due svincoli per una notte | tutti i dettagli e le alternative

Due svincoli dell'autostrada A1 Milano-Napoli sono stati chiusi dalle 21 alle 5 tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno. La chiusura riguarda specifici punti di uscita e ingresso e si è protratta per tutta la notte. Sono state segnalate alcune alternative di percorso per chi doveva attraversare quella tratta, ma i dettagli precisi non sono stati comunicati. La circolazione è ripresa normalmente al mattino.

Chiusure notturne programmate sull'autostrada A1 Milano-Napoli dalle 21 alle 5 della notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno. Lo comunica Autostrade per l'Italia.Le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, e riguardano gli svincoli di Melegnano e Binasco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Autostrada di notte

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