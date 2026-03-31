Un tratto dell' autostrada A1 sarà chiuso per una notte | le alternative per chi viaggia verso Milano

Nella notte di venerdì 3 aprile 2026, un tratto dell'autostrada A1 tra Parma e l'allacciamento con l'A15 Parma-La Spezia sarà chiuso dalle 0 alle 5, in direzione Milano. La chiusura è necessaria per permettere lavori di posa di cavi. Durante questo intervallo, la stazione di Parma sarà inattiva. Le auto in transito verso Milano dovranno seguire percorsi alternativi.

Chiusura notturna annunciata sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Per consentire lavori di posa di cavi, da mezzanotte alle 5 di venerdì 3 aprile 2026 sarà chiuso il tratto tra Parma e l'allacciamento A15 Parma-La Spezia per chi viaggia in direzione Milano, e la stazione di Parma sarà conseguentemente chiusa in entrata (anche per chi viaggia verso Bologna). Pertanto, i conducenti che viaggiano provenendo da Bologna verso il capoluogo lombardo dovranno obbligatoriamente uscire a Parma. Poi potranno percorrere la Via Emilia e rientrare da Parma Ovest (sull'A15) in direzione A1, dove potranno reimmettersi in direzione Milano. I conducenti che invece dovrebbero entrare sull'A1 verso Milano proprio a Parma, potranno utilizzare l'ingresso di Fidenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Un tratto dell'autostrada A1 sarà chiuso per una notte: le alternative per chi viaggia verso Milano Articoli correlati Autostrada A1: chiuso una notte tratto Incisa Reggello-Firenze sud verso Firenze. L’alternativaL’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21,00-6,00. Autostrada A1: chiuso per una notte il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma. Il percorso alternativoL’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Lavori notturni sul Raccordo A1: chiusura allacciamento per Poasco; Mundys, Abertis sale dal 51 al 100% dell’A-63 e si rafforza in Francia; In Tangenziale Est Esterna di Milano inaugurate due aree di servizio; Morto in un inferno di lamiere sulla A4: la vittima è un giovane di 36 anni. Scontro tra due camion sull’autostrada A4, muore un uomo di 36 anniL'incidente mercoledì mattina, intorno alle 8,30, nel tratto tra Grumello e Seriate. Fatale un tamponamento tra due tir all'altezza di Bolgare ... bergamonews.it Perquisizioni della Guardia di Finanza al Comune di Milano, alla M-I Stadio e nelle abitazioni di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, oltre agli ex assessori Tancredi e De Cesaris e al dg di Palazzo Marino Christiann Malangone. L’inchiesta ipotizza turb facebook Curva Sud Milano on Instagram x.com