Auto si ribalta | la madre rimane incastrata la figlia di 10 anni riesce a uscire dal veicolo

Un’auto si è ribaltata a Manciano, con una donna rimasta incastrata e ferita all’interno del veicolo. La figlia di 10 anni è riuscita a uscire e non ha riportato ferite. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, quando il veicolo si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la madre dall’auto. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Manciano, 1 giugno 2026 – Dopo l’incidente riesce a uscire dall’auto. La mamma no, è rimasta ferita e bloccata all’interno del veicolo ribaltato su un fianco. Grande paura per una bambina di 10 anni e sua madre nelle prime ore di oggi, lunedì 1 giugno. Le due sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 32, nel tratto tra Farnese e Manciano. Il carabiniere soccorritore. Un carabiniere che passava da lì si è fermato per prestare soccorso e chiamare il 112. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia del Nucleo radiomobile di Pitigliano. L’auto ribaltata sul fianco sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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