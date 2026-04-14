Auto si ribalta a Tornolo | conducente incastrata tra le lamiere
Un incidente stradale si è verificato nel territorio di Tornolo, nella frazione di Santa Maria del Taro, dove un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. La vettura ha terminato la propria corsa su un fianco, con il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre la persona e prestare assistenza.
Incidente stradale nel territorio di Tornolo, nella frazione di Santa Maria del Taro, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo avrebbe fatto tutto da solo, finendo fuori carreggiata e capovolgendosi. Alla guida una donna, rimasta incastrata.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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