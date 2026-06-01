Auto prende fuoco al distributore di Amendolara vicino a Cosenza 4 morti carbonizzati dopo l' incendio

Notizia in breve

Un'auto ha preso fuoco in un distributore di carburanti ad Amendolara, vicino a Cosenza. L’incendio ha coinvolto anche le persone presenti, causando la morte di quattro persone, tutte carbonizzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Nessuna altra persona è rimasta ferita.