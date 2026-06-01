Auto prende fuoco al distributore di Amendolara vicino a Cosenza 4 morti carbonizzati dopo l' incendio
Un'auto ha preso fuoco in un distributore di carburanti ad Amendolara, vicino a Cosenza. L’incendio ha coinvolto anche le persone presenti, causando la morte di quattro persone, tutte carbonizzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Nessuna altra persona è rimasta ferita.
Quattro morti dentro un furgone in fiamme in un distributore di benzina. I corpi carbonizzati di quattro braccianti di origine pakistana sono stati trovati all’interno di un minivan andato a fuoco in una stazione di servizio ad Amendolara, in provincia di Cosenza. I cadaveri sono stati scoperti dopo lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del Fuoco intervenuti sul posto. L’incendio nel distributore ad Amendolara I soccorritori sono arrivati nel distributore lungo la statale 106, sul versante ionico del Cosentino, dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 1 giugno. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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