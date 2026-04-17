Auto prende fuoco vicino al sottopasso della stazione | i vigili del fuoco spengono il rogo

Venerdì 17 aprile, intorno a mezzogiorno, un’auto ha preso fuoco vicino al sottopassaggio della stazione ferroviaria di Parma. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati segnalati danni a persone o altre proprietà nelle prime fasi dell’intervento.