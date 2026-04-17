Auto prende fuoco vicino al sottopasso della stazione | i vigili del fuoco spengono il rogo
Venerdì 17 aprile, intorno a mezzogiorno, un’auto ha preso fuoco vicino al sottopassaggio della stazione ferroviaria di Parma. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati segnalati danni a persone o altre proprietà nelle prime fasi dell’intervento.
Verso l'ora di pranzo di venerdì 17 aprile, per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco mentre si trovava nella zona del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Parma. Le persone presenti in quel momento hanno visto le fiamme levarsi dal mezzo ed hanno chiamato i vigili del.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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