Auto in fiamme a Milazzo traffico in tilt sulla zona del Parco Corolla

Un’auto è stata incendiata nel pomeriggio nella zona di Olivarella, vicino al Parco Corolla, causando un blocco del traffico nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio, che ha provocato disagi alla circolazione stradale. La vettura ha preso fuoco improvvisamente, senza altri dettagli sui motivi dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione.

Momenti di paura nel pomeriggio lungo la zona di Olivarella, nei pressi del Parco Corolla, dove un’auto è andata improvvisamente in fiamme. L’allarme è scattato rapidamente e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, impegnata nelle operazioni di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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