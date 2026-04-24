Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Strada Regionale 69 tra San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno, un veicolo ha preso fuoco mentre era in movimento, provocando l’interruzione del traffico tra le due località. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gestire la situazione. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, causando disagi alla viabilità locale.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Regionale 69, nel tratto tra San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno, in località Carresi, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Si tratta di una Mercedes Classe A che, intorno alle 17.30, è stata interessata da un incendio partito dal vano motore e sviluppatosi rapidamente fino a coinvolgere l’intero abitacolo. Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare e ad abbandonare il veicolo in tempo, mettendosi in salvo senza riportare conseguenze. Nonostante la rapidità dell’intervento, le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo, che è andato distrutto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto in fiamme sulla Regionale 69, traffico in tilt tra San Giovanni e Figline

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