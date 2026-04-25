Incidente stradale nei pressi del Parco del Mercatello | tre auto coinvolte traffico in tilt
Nel pomeriggio si è verificato un incidente stradale a Salerno, nei pressi del Parco del Mercatello. Tre veicoli sono stati coinvolti nello scontro e si sono formate code lungo la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i mezzi di soccorso. Non sono state ancora rese note le cause dell’incidente o eventuali feriti.
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Salerno, all'altezza del Parco del Mercatello. Secondo le prime informazioni, sarebbero tre i veicoli coinvolti. Sul posto i Carabinieri per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso. Non si hanno notizie di feriti. .🔗 Leggi su Salernotoday.it
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