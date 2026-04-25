Incidente stradale nei pressi del Parco del Mercatello | tre auto coinvolte traffico in tilt

Nel pomeriggio si è verificato un incidente stradale a Salerno, nei pressi del Parco del Mercatello. Tre veicoli sono stati coinvolti nello scontro e si sono formate code lungo la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i mezzi di soccorso. Non sono state ancora rese note le cause dell’incidente o eventuali feriti.