C'è un immenso deposito d'acqua dolce sotto il Mar Morto d'America un lago più salato del mare

Grazie a un affascinante esperimento condotto con un elicottero, i ricercatori hanno scoperto che sotto il Great Salt Lake, il più grande lago salato dell'emisfero occidentale, si troverebbe un enorme deposito di acqua dolce. Per gli scienziati questo serbatoio sotto il "Mar Morto d'America" potrebbe proteggere i cittadini dello Utah da una minaccia mortale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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