C'è un immenso deposito d'acqua dolce sotto il Mar Morto d'America un lago più salato del mare

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a un affascinante esperimento condotto con un elicottero, i ricercatori hanno scoperto che sotto il Great Salt Lake, il più grande lago salato dell'emisfero occidentale, si troverebbe un enorme deposito di acqua dolce. Per gli scienziati questo serbatoio sotto il "Mar Morto d'America" potrebbe proteggere i cittadini dello Utah da una minaccia mortale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Ore d’ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D’Amora: è scappato dall’Ospedale del MareIl 48enne si è allontanato dall'Ospedale del Mare di Ponticelli domenica scorsa: preoccupate le associazioni Fraternité e Kades: "E' estremamente...

Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez: “Un rumore, l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione”Emergono dettagli sull'incidente aereo in cui ha perso la vita il cantante colombiano Yeison Jiménez: il velivolo è precipitato dopo il decollo,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mar Morto

Discussioni sull' argomento Morto Umberto Bossi, le reazioni da Meloni a Mattarella e Salvini; Chi era Fabio Saladdino, lo store manager di Cernusco morto con la suocera nell’incidente di Caravaggio; Paolo Pagan morto a 67 anni durante la gita tra amici sul Grappa. Ex motorista Actv e appassionato di sport: chi era.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.