Auto cade nel Lago d' Averno | si tuffa per salvare un gattino intrappolato all' interno
Un'auto è finita nel Lago d'Averno nella notte tra sabato e domenica. La vettura è caduta nel lago per cause ancora da chiarire. Si sa che all’interno c’era un gattino intrappolato e qualcuno si è tuffato per salvarlo. Non si conoscono ancora i dettagli sulle circostanze che hanno portato all’incidente, né se ci siano state persone coinvolte o ferite. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.
Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica dove un'auto è caduta - per cause da accertare - nel Lago d’Averno, nella zona dei Campi Flegrei. Nel veicolo era rimasto bloccato anche un gattino. Ed è per questo che la proprietaria senza pensarci due volte si è tuffata per salvarlo.Il gesto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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L’auto è caduta nel lago d’Averno La ragazza si è subito lanciata in acqua per salvare il suo gattino che era rimasto intrappolato all’interno del veicolo facebook
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Auto con dentro un gattino cade nel Lago d’Averno, ragazza si lancia in acqua per salvarloL'auto cade nel Lago d'Averno. Ragazza si lancia in acqua per salvare il suo gattino rimasto intrappolato all'interno ... fanpage.it