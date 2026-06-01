Auto cade nel Lago d' Averno | si tuffa per salvare un gattino intrappolato all' interno

Notizia in breve

Un'auto è finita nel Lago d'Averno nella notte tra sabato e domenica. La vettura è caduta nel lago per cause ancora da chiarire. Si sa che all’interno c’era un gattino intrappolato e qualcuno si è tuffato per salvarlo. Non si conoscono ancora i dettagli sulle circostanze che hanno portato all’incidente, né se ci siano state persone coinvolte o ferite. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.