Paura sulla Statale 36 | schianto nell’area di servizio tra Verano e Arosio auto si ribalta e prende fuoco

Nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile si è verificato un incidente sulla strada statale 36 tra Verano Brianza e Arosio. Un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco nell’area di servizio situata lungo il tratto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Al momento non sono state fornite informazioni sulle eventuali persone coinvolte o sul numero di feriti.

Incidente nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile lungo la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel tratto tra Verano Brianza e Arosio.Poco prima delle 15, all’interno dell’area di servizio in direzione nord, due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Schianto nella notte, auto si ribalta e prende fuoco. Un 37enne ritrovato morto tra le lamiereSovicille (Siena), 27 aprile 2026 – Morto carbonizzato all’interno della propria auto. Leggi anche: Schianto tra auto sulla Statale 36 a lago: coinvolte due donne, soccorsi all'opera Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paura sulla Statale 36: schianto nell’area di servizio tra Verano e Arosio, auto si ribalta e prende fuoco; Statale 36, cavalli sulla carreggiata provocano incidente: feriti e un animale morto; Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'opera; Serata di paura a Monza: cavalli in fuga in galleria, scontro con tre auto, morto un animale. Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'operaPaura e pronto intervento dei soccorsi per uno schianto frontale tra un camion e un’auto oggi pomeriggio lungo la Statale 36. L'incidente si è verificato sulla rampa di raccordo tra Lecco e Ballabio ( ... leccotoday.it Cavalli sulla Statale 36, schianto in galleria a Monza: un animale muore, tre feriti e traffico in tiltResta ora da chiarire come i cavalli siano riusciti a raggiungere la carreggiata della Statale 36, una delle principali vie di collegamento della Brianza. mbnews.it Paura a Vulcano per 25 studenti del Maurolico di Messina: intossicazione durante la gita https://gazzettadelsud.it/p=2203475 - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, il bimbo in lacrime: "Ho paura di non tornare a casa". E la Corte d'Appello respinge il reclamo x.com