Incidente nel Cilento auto precipita in un dirupo | salvate 4 persone dai vigili del fuoco

Un incidente si è verificato nel territorio comunale di Montecorice, in località Capitello, dove un'auto con quattro persone a bordo è finita in un dirupo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i coinvolti e trarli in salvo. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause dell'incidente.

Paura nel territorio comunale a Montecorice, in località Capitello, dove un’autovettura con a bordo quattro persone di nazionalità straniera è precipitata in un dirupo. L’incidente si è verificato nelle scorse ore in una zona particolarmente impervia, rendendo necessario l’intervento di più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente nel Cilento, auto precipita in un dirupo: salvate due persone dai vigili del fuocoPaura nel territorio comunale a Montecorice, in località Capitello, dove un’autovettura con a bordo due persone è precipitata in un dirupo. Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati(Adnkronos) – Tragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. Temi più discussi: Incidente tra auto lungo la Via del Mare: feriti in ospedale, traffico in tilt; Incidente tra due auto sulla via del Mare in Cilento: tre persone ferite in ospedale; EBOLI – Incidente sull’Autostrada del Mediterraneo: tre auto coinvolte, un veicolo si ribalta; Scontro tra auto sull'autostrada A2, donna ferita in ospedale a Salerno: incidente a San Mango. Montecorice, auto precipita a Punta Capitello: diverse persone coinvolteGrave incidente questa mattina, auto precipita giù dalla via del Mare. Due persone a bordo. Necessario l'intervento dell'elisoccorso ... infocilento.it Incidente nel Cilento, auto sfonda il guardrail e cade nel dirupo a Montecorice: morta coppia di 24 e 29 anniVolkswagen Polo sfonda il guardrail e precipita per 200 metri nel dirupo, morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco ... fanpage.it Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti lungo la circumvallazione esterna (direzione lago patria) per un incidente. Un 45enne pakistano in bici è stato investito da un 53enne in moto - facebook.com facebook Sulla #A1 3 km di coda per incidente tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS x.com