Auto a fuoco in via Pardi | intervengono i vigili del fuoco

Un'auto si è incendiata in via Pardi a Pisa intorno a mezzogiorno del 1 giugno. Il conducente, avvertendo un forte odore di bruciato, ha parcheggiato il veicolo in un'area di sosta e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere le fiamme. Non sono state riportate vittime o feriti. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate.

Auto a fuoco intorno a mezzogiorno di oggi, 1 giugno, in via Pardi a Pisa. Il conducente, avvertendo un forte odore di bruciato, ha fermato il mezzo in un'area di sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Non ci. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Totowa NJ Fire and Police Dept operate at a Fully Involved Car Fire 990 Riverview Drive

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