Prato | automobile va a fuoco intervengono i vigili del fuoco FOTO

Venerdì scorso, intorno alle 18, i vigili del fuoco di Prato, con un intervento nel distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti a Coiano, dove un’auto ha preso fuoco. L’incendio ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata diffusa sulle cause dell’incendio o su eventuali danni alle persone.

I vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti poco dopo le 18 di venerdì scorso, 17 aprile, nella zona di Coiano, a Prato, per un incendio che ha coinvolto un'autovettura.Il conducente del veicolo, accortosi del problema, ha accostato, è sceso dal veicolo e ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

A fuoco un cassonetto: intervengono i vigili del fuocoUn cassonetto della spazzatura è andato a fuoco questa sera in via Canevari, a Rivarolo.

Leggi anche: Colognola, incendio al terzo piano: i vigili del fuoco intervengono con l’autoscala -Foto

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: L’auto fantasma sotto la neve ha una proprietaria: ecco come è finita lì; Prato, auto in fiamme: il conducente se ne accorge in tempo e scende; Anziano sparito da tre giorni . Nuovo appello; Brucia un’auto a Coiano, mentre sta viaggiando.

Il Prato regola il Modena Cavezzo anche al ritorno: ai quarti il duello col Lucrezia #SerieA2Futsal facebook