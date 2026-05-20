Auto in fiamme in A4 intervengono i vigili del fuoco | segnalate code e rallentamenti

Nel pomeriggio di mercoledì, tra Verona e Vicenza, si sono verificati rallentamenti sulla A4 a causa di un'auto in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16 per spegnere il veicolo che stava bruciando sulla carreggiata. La presenza dell'incendio ha causato code e traffico rallentato lungo quella tratta autostradale, senza che siano stati segnalati altri danni o conseguenze per le persone coinvolte.

Rallentamenti in A4 tra Verona e Vicenza nel pomeriggio di mercoledì, per una vettura in fiamme. L'allerta ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 16.45 e al km 306, tra i caselli di San Bonifacio e Montebello, si è diretto un mezzo dal Caldiero e uno da Lonigo. L'incendio è stato domato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Auto in fiamme a Porcari, intervengono i Vigili del Fuoco

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