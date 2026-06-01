Ausili didattici | il 31% degli studenti non ha ciò che gli servirebbe software di base per il 17% sistemi per lettura studio per il 14% La scuola ne fornisce meno della metà I dati ISTAT

Secondo i dati ISTAT, il 31% degli studenti non dispone di ausili didattici necessari, come software di base (17%) o sistemi per lettura e studio (14%). La scuola fornisce meno della metà di questi strumenti. Tra gli ausili più richiesti ci sono computer con tastiere ingrandite, software di sintesi vocale e joystick come alternativa al mouse. La mancanza di questi strumenti può influenzare l'accesso alle attività scolastiche.

Un computer con la tastiera ingrandita. Un software che legge ad alta voce il testo. Un joystick al posto del mouse. Sono strumenti che per molti alunni con disabilità non rappresentano un lusso, ma una condizione necessaria per stare in classe alla pari dei compagni. E l’ISTAT, nel suo rapporto 20242025, prova a fare il punto: quanti istituti sono attrezzati? Quanti docenti sanno usarli? I numeri raccontano progressi, ma anche ritardi imbarazzanti. Partiamo da un dato positivo: il 76% delle scuole primarie e secondarie dispone di almeno una postazione informatica adattata alle esigenze degli alunni con disabilità. Niente male, se si pensa che dieci anni fa la situazione era ben più magra. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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