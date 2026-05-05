Metà degli studenti ha difficoltà a leggere più di 37 parole al minuto e il 25% non va sotto il 21% E’ emergenza lettura in Portogallo

In Portogallo, molti studenti incontrano difficoltà nella lettura già alla fine del primo anno di scuola primaria. Circa metà dei bambini non riesce a leggere più di 37 parole al minuto, mentre un quarto si ferma sotto le 21 parole. Questi dati evidenziano un problema diffuso tra i giovani studenti, che faticano a raggiungere i livelli di lettura considerati adeguati per la loro età.

Alla fine del primo anno di scuola primaria in Portogallo, circa un alunno su due non supera le 37 parole lette al minuto. È quanto emerge da un’indagine realizzata da Edulog, think tank della Fondazione Belmiro de Azevedo, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione portoghese, diffusa il 5 maggio in occasione della Giornata mondiale della lingua portoghese. Il quadro delineato segnala difficoltà diffuse nell’acquisizione delle competenze di base: il 25% degli studenti si ferma sotto le 21 parole al minuto, un livello che indica un accesso ancora incerto alla lettura autonoma. La velocità di lettura è considerata, nelle ricerche educative, un indicatore precoce della capacità di comprensione del testo e di progressione negli apprendimenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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