Aurora Ramazzotti mostra gli abiti delle damigelle poi esplode la polemica | Chi ha i soldi scrocca

Da screenworld.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social immagini degli abiti delle damigelle in vista del suo matrimonio, previsto per il 4 luglio. La pubblicazione ha suscitato reazioni e polemiche, con alcuni commenti che criticano il costo degli abiti e il modo in cui sono stati scelti. La discussione si è accesa online, alimentata da commenti di utenti che parlano di privilegi e di chi può permettersi certe spese.

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Manca poco più di un mese al matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio, ma le nozze stanno già facendo discutere. Dopo gli inviti in stile anni Novanta ispirati alla grafica della rivista Cioè e l’addio al nubilato in Marocco, è arrivata una nuova ondata di critiche: questa volta al centro della polemica ci sono gli abiti scelti per le damigelle, o meglio, il modo in cui sono stati ottenuti. L’influencer ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Instagram, seguito da oltre due milioni e mezzo di persone, in cui mostra le sue amiche damigelle mentre provano diversi abiti in un atelier. Le immagini ritraggono un momento apparentemente spensierato: ragazze che ridono, provano stoffe e tagli diversi, selezionano colori in linea con la palette scelta per le nozze. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Aurora Ramazzotti mostra gli abiti delle damigelle, poi esplode la polemica: “Chi ha i soldi scrocca”
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