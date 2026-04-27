Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai 1 con un nuovo appuntamento de La Volta Buona. La puntata di lunedì 27 aprile tiene insieme storie molto diverse, ma tutte con un punto in comune: le relazioni. Si passa da Al Bano, che tra una battuta e l’altra si muove come se fosse a casa sua, a storie di coppie che vanno avanti da anni e che hanno imparato a lasciarsi scivolare addosso commenti e pregiudizi. Il tema, ancora una volta, è la differenza d’età. Nel mezzo racconti più leggeri come preparativi di matrimoni e nuovi inizi. Le nostre pagelle. Al Bano sogna nuovi duetti (7). Sole, vino, cappello bianco e la sicurezza di chi sa che uno spazio in tv riesce a ritagliarselo sempre.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 27 aprile: Al Bano sogna nuovi duetti (7), Mary Segneri svela gli abiti delle damigelle (8)

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