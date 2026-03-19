Dopo una giornata intensa, l’assessore alla cultura si è fermato prima di entrare nella Sala del Consiglio comunale di Ancona. Ha raccontato di aver vissuto la giornata come una battaglia e di aver avuto paura, mentre saliva le scale di Palazzo del Popolo. Prima di ricevere l’ovazione, ha concesso alcune interviste, mostrando segni di stanchezza dopo le fatiche della giornata.

Di ritorno dopo una giornata emozionalmente molto faticosa, l’assessore alla cultura, Marta Paraventi, sale con fatica le scale di Palazzo del Popolo e prima di entrare nella Sala del Consiglio comunale di Ancona, per ricevere la sua ovazione personale, si ferma per le interviste. E a una domanda risponde con una splendida gaffe culturale, assolutamente condivisibile. Assessore Paraventi, ci credeva a questo successo incredibile? "Sì, perché c’è stato un crescendo rossiniano, la volontà di Ancona e della sua gente di dare il massimo e la sensazione che si potesse vincere questa competizione, come una battaglia". Qual è stato il momento più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assessore: "Come una battaglia. Ho avuto paura"

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