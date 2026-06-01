Palladio Holding ha firmato un accordo con Audiotonix, azienda leader nel settore degli audio e dei microfoni. L'intesa riguarda lo sviluppo di un nuovo polo globale dedicato a tecnologie audio. La collaborazione prevede investimenti e progetti congiunti per ampliare le capacità di produzione e innovazione nel settore. L'annuncio è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale, senza dettagli sui termini economici o sulle tempistiche precise.

PALLADIO Holding annuncia un importante accordo con Audiotonix, leader mondiale nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di soluzioni audio professionali, che rileverà l’intero capitale di Dpa Microphones, Wisycom e Austrian Audio, tre eccellenze nel settore dei microfoni e dei sistemi wireless. Le tre realtà entrano così nell’Olimpo dell’audio professionale e andranno a integrarsi nel portafoglio di brand premium del gruppo Audiotonix e contribuiranno a consolidarne il suo posizionamento di leadership. L’operazione corona il percorso industriale che ha visto Palladio implementare un ambizioso piano di aggregazione internazionale e realizzare una piattaforma unica nel panorama globale dei microfoni e dei sistemi wireless professionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Audio e microfoni. Palladio sigla l’accordo per il nuovo polo globale

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