Alessandria | nasce il nuovo polo sportivo accordo con Supera

È stato firmato un accordo per la realizzazione di un nuovo polo sportivo ad Alessandria, che prevede anche un’area benessere di 1.400 metri quadrati. La gestione del centro sarà affidata a un’azienda specifica per i prossimi 42 anni. La struttura sarà parte di un progetto più ampio volto a potenziare le offerte sportive e ricreative nella zona.

? Cosa scoprirai Cosa includerà esattamente la nuova area benessere da 1.400 mq?. Chi gestirà concretamente il centro sportivo per i prossimi 42 anni?. Quanti nuovi posti di lavoro verranno creati tra cantiere e gestione?. Quando inizieranno ufficialmente i lavori per la riqualificazione dell'area?.? In Breve Cantiere previsto da gennaio 2027 con inaugurazione programmata nei primi mesi del 2029.. Superficie di 12.500 mq con sala fitness di 1.400 mq e 140 posti auto.. Creazione di 100 posti di lavoro in cantiere e 50 impieghi stabili futuri.. Gestione affidata alla spagnola Supera per un periodo contrattuale di 42 anni.. L’accordo per la riqualificazione dell’ex-piscina comunale di Alessandria è stato siglato con l’azienda spagnola Supera, fissando l’avvio dei cantieri a gennaio 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria: nasce il nuovo polo sportivo, accordo con Supera Notizie correlate Leggi anche: Monza, via ai lavori: nasce il nuovo polo sportivo da 2 milioni Trieste, nasce il nuovo polo sportivo a San Giovanni: 4 milioni investiti? Cosa scoprirai Quali discipline sportive potranno finalmente allenarsi in queste nuove palestre? Come cambierà la viabilità e il parcheggio intorno... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Malattie rare, ad Alessandria il primo sportello del Piemonte per orientare i pazienti nelle cure; Al Museo Egizio nasce Me-Scripta, il nuovo centro di ricerca papirologica; In Sicilia nasce Irca, al fianco degli artigiani e del mondo produttivo; Alessandria festeggia 858 anni dalla fondazione: programma, benemerenze e palazzi aperti. Nuovo ospedale di Alessandria. La Regione ha individuato nell’area ‘Borsalino’ la più idoneaA comunicarlo Cirio e Icardi. Le verifiche e gli approfondimenti tecnici hanno portato a confrontare alcune aree individuando in quella adiacente alla tangenziale, l’area Borsalino nel quartiere ... quotidianosanita.it Oggi 5.5.2026 cielo spettacolare con grandi nuvoloni, ma acqua pochissima. San Giuliano Nuovo Prov. di Alessandria - facebook.com facebook Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro x.com