Alessandria | nasce il nuovo polo sportivo accordo con Supera

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato un accordo per la realizzazione di un nuovo polo sportivo ad Alessandria, che prevede anche un’area benessere di 1.400 metri quadrati. La gestione del centro sarà affidata a un’azienda specifica per i prossimi 42 anni. La struttura sarà parte di un progetto più ampio volto a potenziare le offerte sportive e ricreative nella zona.

? Cosa scoprirai Cosa includerà esattamente la nuova area benessere da 1.400 mq?. Chi gestirà concretamente il centro sportivo per i prossimi 42 anni?. Quanti nuovi posti di lavoro verranno creati tra cantiere e gestione?. Quando inizieranno ufficialmente i lavori per la riqualificazione dell'area?.? In Breve Cantiere previsto da gennaio 2027 con inaugurazione programmata nei primi mesi del 2029.. Superficie di 12.500 mq con sala fitness di 1.400 mq e 140 posti auto.. Creazione di 100 posti di lavoro in cantiere e 50 impieghi stabili futuri.. Gestione affidata alla spagnola Supera per un periodo contrattuale di 42 anni.. L’accordo per la riqualificazione dell’ex-piscina comunale di Alessandria è stato siglato con l’azienda spagnola Supera, fissando l’avvio dei cantieri a gennaio 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

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