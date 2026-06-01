Atto folle a Latina | danneggiate 25 arnie migliaia di api soffocate con lo zolfo

A Latina, 25 arnie sono state danneggiate e migliaia di api soffocate con lo zolfo in un raid. L'azione, definita scellerata, ha causato danni alle arnie e la morte di molte api. Nessuna persona è stata ancora identificata. La polizia indaga sull’episodio, che si è verificato in un'area agricola della provincia. Le arnie coinvolte appartenevano a diversi apicoltori locali.

Follia nella provincia di Latina dove con un raid, con un’azione scellerata sono state danneggiate 25 arnie ed è stata fatta una vera e propria strage di migliaia di api. A denunciare quanto accaduto è l’Apicoltura Giammatteo con un post sulla sua pagina Facebook, accompagnato anche da un video. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Follia a Latina: danneggiate 25 arnie, migliaia di api soffocate con lo zolfoA Latina, 25 arnie sono state danneggiate e migliaia di api sono morte a causa di uno spray allo zolfo.

Migliaia di api uccise a Latina: vandali distruggono 25 arnieIn via Piana Rosso a Latina, ignoti vandali hanno distrutto 25 arnie, uccidendo migliaia di api.