Atto folle a Latina | danneggiate 25 arnie migliaia di api soffocate con lo zolfo

Da latinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Latina, 25 arnie sono state danneggiate e migliaia di api soffocate con lo zolfo in un raid. L'azione, definita scellerata, ha causato danni alle arnie e la morte di molte api. Nessuna persona è stata ancora identificata. La polizia indaga sull’episodio, che si è verificato in un'area agricola della provincia. Le arnie coinvolte appartenevano a diversi apicoltori locali.

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Follia nella provincia di Latina dove con un raid, con un’azione scellerata sono state danneggiate 25 arnie ed è stata fatta una vera e propria strage di migliaia di api. A denunciare quanto accaduto è l’Apicoltura Giammatteo con un post sulla sua pagina Facebook, accompagnato anche da un video. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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