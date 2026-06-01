Attivisti pugliesi trattenuti in Libia presidio a Bari | Silenzio preoccupante siano rilasciati subito

Attivisti pugliesi coinvolti in un blocco in Libia sono stati trattenuti e oggi un presidio a Bari chiede il loro immediato rilascio. La protesta si concentra sul silenzio considerato preoccupante riguardo alla loro situazione. Tra le persone presenti ci sono sostenitori di attivisti del Global Sumud Convoy, un convoglio umanitario diretto a Gaza, fermo nel paese nordafricano da alcuni giorni. La richiesta principale è la liberazione immediata degli attivisti e il rispetto dei loro diritti.

In piazza per chiedere "libertà per Domenico Centrone, Dina Alberizia e per tutte le attiviste" del Global Sumud Convoy, il convoglio umanitario di terra della Flotilla diretto a Gaza e bloccato nei giorni scorsi in Libia. Questa sera, a partire dalle ore 19, un presidio è stato organizzato a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flotilla bloccata in acque internazionali, presidio a Bari: "Subito sicurezza per gli attivisti"Una flottiglia umanitaria partita per Gaza è stata intercettata ieri sera da motovedette israeliane a ovest di Creta, in acque internazionali.

A Bari il presidio a sostegno della Flotilla: "Israele liberi gli attivisti"Nel pomeriggio del 30 aprile, diversi cittadini si sono riuniti a Bari per un presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla, una missione composta...

Temi più discussi: Flotilla, il console visita i due italiani: Stanno bene, chiesto di poter fare docce e cambiarsi; La missione della Flotilla finisce in Libia: la pugliese Sara Suriano rientra in Italia, ancora detenuto Centrone; Attivisti pugliesi fermati in Libia, associazioni fanno fronte comune: Liberate Domenico e Dina; Flotilla, l'arrivo degli attivisti della carovana di Terra. Ancora due italiani trattenuti in Libia.

Bari si mobilita per gli attivisti della Flotilla Domenico Centrone e Dina Alberizia trattenuti in LibiaQuesta sera a Bari, a partire dalle ore 19.00, cittadine, associazioni e realtà solidali si ritroveranno in piazza Prefettura, ribattezzata simbolicamente 'piazza Gazà, per chiedere l’immediato rilas ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Flotilla, appello di 30 associazioni per i due attivisti pugliesi arrestati in Libia: LiberateliDomenico Centrone e Dina Alberizia, sono reclusi da domenica 24 maggio a Bengasi con l'accusa di immigrazione illegale, dopo aver cercato di negoziare il passaggio della missione di terra della Flotil ... msn.com