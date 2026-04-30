Flotilla bloccata in acque internazionali presidio a Bari | Subito sicurezza per gli attivisti

Una flottiglia umanitaria partita per Gaza è stata intercettata ieri sera da motovedette israeliane a ovest di Creta, in acque internazionali. La missione, denominata Global Sumud Flotilla, si trovava ancora in mare, mentre a Bari si tiene un presidio che chiede maggiore attenzione alla sicurezza degli attivisti coinvolti. La nave è rimasta bloccata e le autorità israeliane ne controllano la posizione senza permittere il proseguimento del viaggio.

La Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita nelle scorse settimane per portare aiuti a Gaza, è stata intercettata nella tarda serata di ieri, 29 aprile, da motovedette israeliane a ovest di Creta, in acque internazionali.Il racconto degli attivisti"In un violento raid in acque.🔗 Leggi su Baritoday.it

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