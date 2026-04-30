A Bari il presidio a sostegno della Flotilla | Israele liberi gli attivisti

Nel pomeriggio del 30 aprile, diversi cittadini si sono riuniti a Bari per un presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla, una missione composta da barche con volontari diretti verso le coste di Gaza. La flotta è stata fermata nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava al largo dell’isola greca di Creta. Il presidio ha chiesto il rilascio degli attivisti coinvolti nell’operazione.

Numerosi cittadini hanno preso parte, nel pomeriggio del 30 aprile, al presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione composta da barche con volontari diretti verso le coste di Gaza, bloccata nella notte tra mercoledì e giovedì mentre il gruppo era al largo dell'isola greca di Creta.🔗 Leggi su Baritoday.it

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