attenzione alta verso i piccoli nuove campagne

Notizia in breve

Un aumento di segnalazioni di scomparsa di minori è stato registrato a livello nazionale, mentre nella provincia di Monza e della Brianza si osserva una tendenza opposta. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, con campagne mirate a garantire la sicurezza dei più giovani. Non sono stati riportati dettagli su eventuali motivi o cause specifiche. La differenza tra i dati nazionali e quelli locali viene evidenziata senza ulteriori analisi.