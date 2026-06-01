Attenzione alta verso i piccoli Nuove campagne
Un aumento di segnalazioni di scomparsa di minori è stato registrato a livello nazionale, mentre nella provincia di Monza e della Brianza si osserva una tendenza opposta. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, con campagne mirate a garantire la sicurezza dei più giovani. Non sono stati riportati dettagli su eventuali motivi o cause specifiche. La differenza tra i dati nazionali e quelli locali viene evidenziata senza ulteriori analisi.
Il dato nazionale sugli scomparsi indica un andamento diverso rispetto alla provincia monzese. Nella sua ultima relazione il Commissario straordinario del governo che si occupa di gestire il fenomeno, Saverio Ordine, rivela che "i dati confermano per il 2025 la confortante considerevole diminuzione della media complessiva delle denunce di scomparsa che si era già registrata nell’anno precedente in raffronto al picco massimo avutosi nel biennio 2022-2023, pur con un moderato aumento del numero di segnalazioni nel 2025 rispetto al 2024 (meno del 2%)". Quasi il 51% dell’intero dato annuale riguarda il fenomeno migratorio dei minorenni stranieri. Il dato dei ritrovamenti raggiunge il 78% sia per i maggiorenni, stranieri compresi, che per i minorenni italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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