comune milano | online nuove campagne di crowdfunding civico

A Milano sono state lanciate nuove campagne di crowdfunding civico, visibili online e rivolte alla comunità. Tra le iniziative ci sono progetti che coinvolgono la distribuzione di pasti realizzati con prodotti avanzati, oltre a interventi di recupero di bunker antiaerei trasformati in spazi espositivi e laboratori. Queste campagne puntano a finanziare attività di interesse pubblico e a coinvolgere i cittadini nelle diverse iniziative promosse dal Comune.

Milano, 23 aprile 2026 – Dalla zuppa firmata da grandi chef, ricavata con i prodotti avanzati all’ortomercato e servita ai più bisognosi, alla rete di bunker antiarei che si trasformano in un laboratorio per raccontare il passato e promuovere l’economia circolare, passando per uno spazio di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: OratoriLab, concluso il progetto di crowdfunding civico: “Così connettiamo parrocchie e famiglie” Leggi anche: Crowdfunding civico di Bergamo Smart City & Community: selezionati i progetti “Oltre il Tempo” e “StreetRadio” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: home - Comune di Milano; DALLA ZUPPA STELLATA PER I BISOGNOSI ALLA RETE DI BUNKER ANTIAEREI, SONO TUTTE ONLINE LE NUOVE CAMPAGNE DI CROWDFUNDING CIVICO DEL COMUNE DI MILANO; Milano, dieci spazi comunali per nuove librerie: aperto il bando Liber in libris; Cultura, Premio Donna Scrittrice: annunciate le finaliste della 40ª edizione. comune milano: online nuove campagne di crowdfunding civicoDalla ‘Zuppa stellata’ per i bisognosi alla rete di bunker antiaerei, sono tutte online le nuove campagne di crowdfunding civico del Comune di Milano.Il primo dei sette progetti, ‘Nama – L’arena estiv ... milanotoday.it A Milano percorso partecipativo per la nuova metro 6, Comune cerca operatoriIl Comune di Milano ha pubblicato l'avviso per selezionare gli operatori interessati a condurre il percorso partecipativo che accompagnerà lo sviluppo della futura linea metropolitana M6, che prevede ... ansa.it Apre oggi il Forum Casa del @ComuneMI Fino al 30/4, a P. Marino e a Base, dibattiti e incontri sul tema dell'abitare pubblico e accessibile a Milano, in ottica metropolitana e nazionale Segui in diretta l’apertura dei lavori www2.comune.milano.it/web/i x.com Municipio 7 - Comune di Milano - facebook.com facebook