Made in Italy Confeuro | Ok giornata ma più attenzione a piccoli e medi agricoltori
Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, un momento dedicato alla valorizzazione dei prodotti italiani. Confeuro ha commentato la ricorrenza, riconoscendo l'importanza della giornata ma sottolineando la necessità di prestare maggiore attenzione ai piccoli e medi agricoltori. L'evento mira a mettere in luce la creatività e la qualità delle produzioni italiane, coinvolgendo diversi settori dell’economia.
"Il 15 aprile di ogni anno si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, un appuntamento importante dedicato alla promozione della creatività, della qualità e dell'eccellenza produttiva italiana. Un patrimonio che trova nel settore agricolo e nelle produzioni dei piccoli e medi agricoltori.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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