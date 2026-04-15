Made in Italy Confeuro | Ok giornata ma più attenzione a piccoli e medi agricoltori

Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, un momento dedicato alla valorizzazione dei prodotti italiani. Confeuro ha commentato la ricorrenza, riconoscendo l'importanza della giornata ma sottolineando la necessità di prestare maggiore attenzione ai piccoli e medi agricoltori. L'evento mira a mettere in luce la creatività e la qualità delle produzioni italiane, coinvolgendo diversi settori dell’economia.