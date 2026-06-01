Attacco al Potere – Paris Has Fallen | stasera su Italia 1 trama ultimi episodi

Stasera su Italia 1 gli episodi conclusivi di Attacco al Potere - Paris Has Fallen: tensione alle stelle a Parigi tra terrorismo, tradimenti e una corsa contro il tempo per salvare la città. Questa sera, lunedì 1 giugno alle 21:20, su Italia 1 vanno in onda gli episodi conclusivi di Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie action-thriller ambientata nello stesso universo della celebre saga cinematografica. Un finale ad alta tensione tra terrorismo, intrighi internazionali e una corsa contro il tempo che mette Parigi sull'orlo del collasso. La serie evento: tra terrorismo e intrighi internazionali Attacco al Potere - Paris Has Fallen porta lo spettatore nel cuore di un attacco terroristico che sconvolge la capitale francese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Paris Has Fallen | Part 3 | I Am Legend Paris (Full Film 4k)

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