Mare Fuori 6 stasera su Rai 2 trama dei primi episodi | Rosa in pericolo

Stasera su Rai 2 va in onda Mare Fuori 6, con i primi episodi della nuova stagione. La trama si apre con l’attentato che ha coinvolto i personaggi principali: uno di loro, Tommaso, si trova in condizioni critiche, mentre Simone cerca di consolidare il proprio potere all’interno del clan. All’interno dell’IPM si instaurano nuovi equilibri tra i detenuti, mentre le tensioni aumentano.

La nuova stagione riparte dall'attentato che ha sconvolto tutti: Tommaso lotta tra vita e morte mentre Simone tenta di prendere il controllo del clan e nuovi equilibri nascono all'IPM. Dopo il successo della release su RaiPlay, la serie cult prodotta da Picomedia approda finalmente in chiaro stasera 29 aprile su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La sesta stagione promette di essere una delle più oscure e tese di sempre, spostando l'asse del conflitto dal piano sentimentale a una vera e propria guerra per l'egemonia criminale dentro e fuori le mura dell'IPM di Napoli. Dove eravamo rimasti: I cliffhanger della quinta stagione Il finale della scorsa stagione ha lasciato ferite aperte e interrogativi inquietanti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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