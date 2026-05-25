Attacco al Potere – Paris Has Fallen | stasera su Italia 1 trama cast e numero puntate
Stasera su Italia 1 va in onda “Paris Has Fallen”, una serie action ambientata a Parigi. La produzione è composta da più episodi e racconta eventi legati a minacce contro il potere nella capitale francese. La serie include un cast di attori noti e si concentra su azioni di sicurezza, investigazioni e tensioni politiche. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale, offrendo un racconto di azione e suspense ambientato nel cuore della Francia.
La nuova serie action ambientata a Parigi debutta su Italia 1: ecco tutto quello che c'è da sapere su trama, protagonisti e programmazione degli episodi Questa sera su Italia 1 va in onda a partire dalle 21:20 Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie action-thriller ambientata nello stesso universo della celebre saga cinematografica Attacco al Potere. Un racconto ad alta tensione tra terrorismo, intrighi internazionali e una corsa contro il tempo che porterà Parigi sull'orlo del collasso. Ecco trama, cast e numero di episodi della serie. Trama: l'attacco terroristico che sconvolge Parigi La storia si sposta da Washington a Parigi. Durante un prestigioso ricevimento presso l'ambasciata britannica, un commando terroristico guidato da Jacob Pearce, ex capitano della Legione Straniera deciso a vendicarsi delle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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