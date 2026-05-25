Attacco al Potere – Paris Has Fallen | stasera su Italia 1 trama cast e numero puntate

Notizia in breve

Stasera su Italia 1 va in onda “Paris Has Fallen”, una serie action ambientata a Parigi. La produzione è composta da più episodi e racconta eventi legati a minacce contro il potere nella capitale francese. La serie include un cast di attori noti e si concentra su azioni di sicurezza, investigazioni e tensioni politiche. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale, offrendo un racconto di azione e suspense ambientato nel cuore della Francia.