Attacco al dormitorio | Putin promette ritorsioni per il crimine
Un attacco ha colpito un dormitorio a Starobelsk, utilizzando droni equipaggiati con tecnologia Starlink. Le autorità hanno annunciato che ci saranno ritorsioni per il crimine e stanno indagando sulle modalità di attacco. Le prove raccolte indicano che l’attacco è stato pianificato in modo premeditato, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle prove tecniche che lo confermino. L’attacco ha provocato danni e vittime tra i civili presenti nel dormitorio.
? Domande chiave Come sono stati utilizzati i droni Starlink per colpire il dormitorio?. Quali prove tecniche confermano la premeditazione dell'attacco a Starobelsk?. Chi sono i responsabili della catena di comando identificati dalle indagini?. Quali ritorsioni specifiche ha ordinato Putin contro gli autori del crimine?.? In Breve Attacco avvenuto il 22 maggio a Starobelsk con 21 vittime accertate.. Leonid Pasechni riferisce tre attacchi distinti tramite droni sulla struttura universitaria.. Presenza di antenne Starlink sui droni come prova di precisione tattica.. Indagini del Comitato investigativo e del procuratore generale sulla catena di comando. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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