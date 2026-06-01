Notizia in breve

Un attacco ha colpito un dormitorio a Starobelsk, utilizzando droni equipaggiati con tecnologia Starlink. Le autorità hanno annunciato che ci saranno ritorsioni per il crimine e stanno indagando sulle modalità di attacco. Le prove raccolte indicano che l’attacco è stato pianificato in modo premeditato, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle prove tecniche che lo confermino. L’attacco ha provocato danni e vittime tra i civili presenti nel dormitorio.