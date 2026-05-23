Mosca ha dichiarato che ci saranno ritorsioni dopo un attacco su un dormitorio studentesco a Starobilsk, nella regione di Luhansk. La Russia accusa le forze di Kiev di aver colpito civili nella zona occupata, causando almeno sei morti e decine di feriti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili dell’attacco. La regione di Luhansk è sotto controllo delle forze russe, ma viene contestata.

Mosca accusa Kiev di aver attaccato civili nella regione occupata di Luhansk: almeno 6 morti e decine di feriti. L’Ucraina replica: “Colpito quartier generale russo” La guerra tra Russia e Ucraina torna a complicarsi dopo l’attacco avvenuto nella nottea Starobilsk, città della regione di Luhansk occupata dalle forze russe. Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato Kiev di aver colpito deliberatamente un dormitorio studentesco, promettendo dure ritorsioni contro l’Ucraina. Secondo quanto riferito dalla BBC e rilanciato dalle autorità russe, il bilancio provvisorio sarebbe di sei morti, 39 feriti e almeno 15 dispersi. Parlando durante un ricevimento ufficiale nella residenza del Cremlino, Putin ha escluso che l’esplosione possa essere stata provocata dai sistemi di difesa russi o da attività di guerra elettronica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Putin minaccia ritorsioni dopo il raid su Starobilsk:“Colpito un dormitorio studentesco”

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Russia, Lavrov minaccia l'Ucraina dopo il presunto attacco con un drone alla residenza di Putin

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