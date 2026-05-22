Un attacco proveniente da forze di Kiev ha colpito un dormitorio scolastico a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, provocando sei morti, 39 feriti e 15 persone ancora disperse. Il presidente russo ha dichiarato che l’azione rappresenta una dimostrazione di neonazismo. Le autorità locali riferiscono che l’attacco è stato condotto da forze ucraine e che l’edificio colpito si trovava all’interno di un’area controllata dai separatisti. La vicenda ha suscitato reazioni da entrambe le parti coinvolte nel conflitto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha reso noto che 6 persone sono morte, 39 sono rimaste ferite e 15 risultano disperse a seguito di un attacco sferrato da Kiev a un dormitorio scolastico a Starobelsk, nell’autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk. “Le operazioni di rimozione delle macerie sono ancora in corso”, ha dichiarato Putin durante un incontro con i diplomatici della prima edizione del programma ‘Tempo degli Eroi’. Secondo i rapporti ufficiali, al momento dell’attacco, all’interno del dormitorio di cinque piani si trovavano 86 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e l’edificio è crollato al secondo piano. “Sta diventando di nuovo chiaro con chi abbiamo a che fare, contro chi stiamo combattendo e per cosa stiamo combattendo”, ha aggiunto Putin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco di Kiev su un dormitorio russo, Putin: "Dimostrazione di neonazismo"

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