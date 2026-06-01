Atletica | record e medaglie per l’Alba Docilia ai Nazionali

Giuditta Ponsicchi ha superato il record ligure che durava dal 1997 durante i campionati nazionali di atletica. Con il suo tempo, ha ottenuto una medaglia tra le prime posizioni. L'atleta ha migliorato la precedente prestazione stabile da oltre venticinque anni, contribuendo ai risultati complessivi della squadra. La competizione si è conclusa con successi per l'Alba Docilia, che ha conquistato medaglie e ha ottenuto nuovi record.

? Punti chiave Chi ha abbattuto il primato ligure che resisteva dal 1997?. Quali tempi hanno permesso a Giuditta Ponsicchi di scalare il podio?. Come hanno collaborato le atlete per conquistare la medaglia nella staffetta?. Cosa significa questo salto di qualità per l'atletica della Liguria?.? In Breve Martina Stranieri batte il record ligure di 59,55 secondi detenuto dal 1997. Giuditta Ponsicchi ottiene il secondo posto nei 400 metri piani con 54,45 secondi. Staffetta 4×400 con Camilla Rebora e Maddalena Artesi conquista il terzo posto. Atlete Alba Docilia gareggiano per il Cus Genova ai Nazionali di Albisola Superiore. Record e medaglie per l’Alba Docilia: il trionfo di Martina Stranieri e Giuditta Ponsicchi ad Albisola Superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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