Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo

I giovani atleti Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo hanno ottenuto cinque medaglie e stabilito sei nuovi record personali durante una competizione domenicale. La squadra ha partecipato con successo, migliorando le proprie prestazioni e portando a casa risultati significativi. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme sportive e ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da altre società della regione.

Arezzo, 20 aprile 2026 – . Le atlete e gli atleti nati nel biennio 2011-2012 hanno gareggiato a Firenze nella seconda giornata del campionato interprovinciale di società dove hanno vissuto un confronto con coetanei di Firenze, Prato e Siena nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Il bilancio generale è particolarmente positivo, con il gruppo aretino che è riuscito a piazzarsi ai vertici di numerose gare e a confermare la bontà del quotidiano percorso di preparazione vissuto allo stadio di atletica leggera “Tenti”. L’Alga Atletica Arezzo ha lasciato il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo Notizie correlate Tre nuove medaglie nel fine settimana dell’Alga Atletica ArezzoArezzo, 26 gennaio 2026 – Tre medaglie nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo. Alga Atletica Arezzo: positivo debutto ai Campionati di Società dei CadettiMattia Falciani del 2012, al primo anno in categoria, ha trionfato nel salto triplo con 12.